ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Решение президента Дональда Трампа прекратить программу по вооружению и военной подготовке сирийской антиправительственной оппозиции, о котором сообщили СМИ, может быть уступкой в адрес России, но также может отражать и разногласия США с Турцией, сказал РИА Новости Езид Сайиг (Yezid Sayigh), старший научный сотрудник Центра по Ближнему Востоку Института Карнеги за международный мир.

"Это (решение — ред.) может быть уступкой России. Но неясно, касается ли это помощи, которую оказывают таким группировкам, как "Джейш Магавир аль-Тавра" (также известна — "Новая сирийская армия" и "Армия революционных коммандос" — ред.), которые действуют на юге Сирии и получают поддержку США из Иордании. Вряд ли это скажется на помощи, которую оказывают курдским силам SDF ("Сирийские демократические силы" — ред.) на севере", — считает исследователь.

"Программа ЦРУ, о которой мы говорим, вероятно, помогает повстанцам на северо-западе Сирии — Идлиб и западная часть провинции Алеппо — а это было де-факто прекращено на какое-то время в прошедшем феврале. США, вероятно, были обеспокоены отношениями между этими повстанцами и более воинственными исламистскими группировками", — добавил Сайиг.

"Турция также весьма вовлечена в процессы в этом районе, так что какие-либо изменения в политике США в отношении повстанцев могут отражать продолжающиеся разногласия с Турцией, которые мы видим и в других вопросах", — заключил исследователь.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом не подтверждает прекращение программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции, заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс. В свою очередь, представитель ЦРУ заявил РИА Новости: "Можете написать, что мы отказались комментировать".

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