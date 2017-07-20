ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Решение президента Дональда Трампа прекратить программу по вооружению и военной подготовке сирийской антиправительственной оппозиции, о котором сообщили СМИ, может быть уступкой в адрес России, но также может отражать и разногласия США с Турцией, сказал РИА Новости Езид Сайиг (Yezid Sayigh), старший научный сотрудник Центра по Ближнему Востоку Института Карнеги за международный мир.
"Программа ЦРУ, о которой мы говорим, вероятно, помогает повстанцам на северо-западе Сирии — Идлиб и западная часть провинции Алеппо — а это было де-факто прекращено на какое-то время в прошедшем феврале. США, вероятно, были обеспокоены отношениями между этими повстанцами и более воинственными исламистскими группировками", — добавил Сайиг.
"Турция также весьма вовлечена в процессы в этом районе, так что какие-либо изменения в политике США в отношении повстанцев могут отражать продолжающиеся разногласия с Турцией, которые мы видим и в других вопросах", — заключил исследователь.
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