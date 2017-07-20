Израиль построит на границе поликлинику для сирийцев

ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ, 20 июл — РИА Новости. Израильские военные собираются открыть на границе с Сирией медицинский центр, где жителей соседней страны будут лечить врачи-добровольцы со всего мира, сообщил журналистам представитель командования северного округа Армии обороны Израиля.
"Это позиция 116, израильская земля. Мы пересекли забор, но все еще находимся в Израиле. До международной линии разъединения — 200 метров на восток. Этот участок идеален, чтобы развернуть медицинское учреждение амбулаторного типа", — объясняет офицер.
От остальной части контролируемых Израилем Голанских высот выжженный солнцем пустырь с несколькими чахлыми деревьями отделен стальным забором с колючей проволокой, минными полями и знаками, предупреждающими о "смертельной опасности". Со стороны Сирии обзор загораживает высокая стена из габионов, набитых булыжниками.
"Мы надеемся, что, если все получится, то эстафету у первопроходцев примут и другие НКО", — говорит он.
Участок соседствует с сирийскими территориями, которые контролируются оппозицией и, по словам офицера, входят в южную зону деэскалации, созданную на основании договоренностей между Россией и США.
"Сил (сирийского) режима тут нет, а, если бы были, то мы бы ожидали, что они сами возьмут ответственность за свой народ", — говорит военный.
Открытие пограничной поликлиники станет развитием операции "Добрый сосед", которую Израиль рассекретили спустя год после ее начала. В ее проведении военные тесно сотрудничают с гуманитарными организациями, обеспечивая им возможность помогать гражданскому населению приграничных районов Сирии.
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