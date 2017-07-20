Израиль построит на границе поликлинику для сирийцев

ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ, 20 июл — РИА Новости. Израильские военные собираются открыть на границе с Сирией медицинский центр, где жителей соседней страны будут лечить врачи-добровольцы со всего мира, сообщил журналистам представитель командования северного округа Армии обороны Израиля.

Сейчас раненных и больных сирийцев, которые сотнями приходят к границе в надежде на помощь, переправляют в обычные клиники Израиля.

"Это позиция 116, израильская земля. Мы пересекли забор, но все еще находимся в Израиле. До международной линии разъединения — 200 метров на восток. Этот участок идеален, чтобы развернуть медицинское учреждение амбулаторного типа", — объясняет офицер.

От остальной части контролируемых Израилем Голанских высот выжженный солнцем пустырь с несколькими чахлыми деревьями отделен стальным забором с колючей проволокой, минными полями и знаками, предупреждающими о "смертельной опасности". Со стороны Сирии обзор загораживает высокая стена из габионов, набитых булыжниками.

Стройка даже не началась, но военный обещает, что через две недели здесь уже будет работать поликлиника под управлением гуманитарных организаций.

"Мы надеемся, что, если все получится, то эстафету у первопроходцев примут и другие НКО", — говорит он.

Участок соседствует с сирийскими территориями, которые контролируются оппозицией и, по словам офицера, входят в южную зону деэскалации, созданную на основании договоренностей между Россией и США.

"Сил (сирийского) режима тут нет, а, если бы были, то мы бы ожидали, что они сами возьмут ответственность за свой народ", — говорит военный.

В 2013 году, только начиная принимать на лечение сирийцев, израильтяне развернули на границе военно-полевой госпиталь, но тот, по словам офицера, со временем перестал справляться с нагрузкой и закрылся, когда выбор был сделан в пользу обычных больниц.

Открытие пограничной поликлиники станет развитием операции "Добрый сосед", которую Израиль рассекретили спустя год после ее начала. В ее проведении военные тесно сотрудничают с гуманитарными организациями, обеспечивая им возможность помогать гражданскому населению приграничных районов Сирии.

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