ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Программа действовала с 2013 года, ее целью было оказать давление на президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы добиться его ухода. При этом программу критиковали в США за неэффективность.

По данным источников газеты, Трамп принял решение прекратить программу подготовки в июне после встречи с директором ЦРУ Майком Помпео и своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. ЦРУ и Белый дом отказались прокомментировать заявления источников.

Утверждается, что параллельная программа Пентагона по подготовке сирийских сил для борьбы с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" будет продолжено.

Источники газеты считают данный ход уступкой позиции России, но предполагают, что прекращение программы не было условием на переговорах с Россией о прекращении огня в ряде районов Сирии. Трактовка решения как уступку России вызвала критические комментарии ряда американских экспертов, опрошенных газетой. В частности, Чарльз Листер из Института Ближнего Востока в Вашингтоне заявил, что Америка "попалась в русскую ловушку", а один из работников нынешней администрации признал, что "Путин выиграл в Сирии".

На свертывание программы потребуется несколько месяцев, уточняет газета.