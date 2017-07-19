ООН не направляет гумконвои в ряд безопасных районов Сирии

ООН, 19 июл — РИА Новости. ООН не направляет гуманитарные конвои в ряд безопасных районов Сирии под контролем правительственных сил страны, а также замалчивает данные о доставке помощи, об этом постпредство Сирии при ООН уведомило председателя Совета Безопасности ООН и генерального секретаря.

Временный поверенный в делах Луэй Фалух в своем письме сообщает, что Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) "не направило автоколонны во многие районы, которые остро нуждаются в помощи и поддержке". "В то же время Управление намеренно уделяет особое внимание конкретным районам, в которых находятся и действуют вооруженные террористические группы, игнорируя те районы, в которых этих террористических групп нет", — говорится в письме, которое в среду было распространено в качестве официального документа ООН.

Представитель Сирии также обращает внимание, что в ежемесячных докладах генсека ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, "по-прежнему не упоминаются автоколонны, направляемые Международным комитетом Красного Креста и Сирийским обществом Красного Полумесяца, что приводит к представлению ложных и неправильных данных о реальном положении дел с выполнением планов отправки автоколонн и о числе лиц, нуждающихся в помощи".

В этой связи постпредство также предоставило данные об отправке 45 гуманитарных конвоев МККК и Сирийским обществом Красного Полумесяца совместно с ООН в различные населенные пункты с начала 2017 года.

Ранее ООН снизила до 11 количество населенных пунктов в Сирии, которые остаются под осадой сторон конфликта. По данным регионального координатора гуманитарных программ ООН Кевина Кеннеди, всего в осажденных и труднодоступных районах страны проживают более 4,5 миллионов человек. По оценкам всемирной организации, около 13,5 миллионов человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

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