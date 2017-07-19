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Война в Сирии
Война в Сирии

Пентагон обеспокоен публикацией данных о расположении баз США в Сирии

20:2419.07.2017
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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон обеспокоен публикацией данных о расположении баз США в Сирии и считает, что это может повредить действиям коалиции США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", заявил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ранее турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало данные о месторасположении американских военных баз на территории Сирии.

"По причинам оперативной безопасности мы не раскрываем местоположение сил коалиции, которые ведут операции в Сирии по разгрому ИГ*", — заявил представитель Пентагона. "Публикация чувствительной военной информации подвергает силы коалиции ненужному риску и может нарушить продолжающиеся операции по разгрому ИГ*", — добавил он.

"Мы не можем независимо подтвердить источники, используемые в публикации, но мы были бы очень обеспокоены, если бы официальные лица союзника по НАТО намеренно поставили под угрозу наши силы, распространив подобную информацию", — заключил он.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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По данным агентства, две авиабазы в районе Румейлан (Rmeilan) и провинции Эль-Хасака действуют с 2015 года. В марте 2016 года для размещения вертолетов была открыта база в районе Хараб-Иск (Harab Isk) города Айн-эль-Араб, которая также служит перевалочным пунктом на одном из маршрутов доставки военной помощи сирийским курдам.

Кроме того, упомянуты еще три базы в провинции Эль-Хасака. На одной из них находятся 100 военнослужащих США, на другой — около 150. Эти базы ориентированы на борьбу с боевиками ИГ. Как отмечает агентство, еще два пункта размещения войск США расположены в городе Манбидж, откуда проводятся операции против сил Свободной сирийской армии.

Американский истребитель во время операции в Сирии и Ираке. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
Турецкое агентство опубликовало данные об американских базах в Сирии

Также сообщается еще о трех базах на севере провинции Ракка. На двух из них размещены не только американские, но и французские военные, пишет агентство. Третья используется для переброски снаряжения курдским силам, а также как центр связи сил коалиции и база для операций по нарушению коммуникаций боевиков ИГ*, говорится в статье.

Агентство отмечает, что места размещения американских сил зачастую обозначены как "закрытая зона" и засекречены. Военнослужащие на базах поддерживают контакты для проведения авиаударов и артобстрелов, проводят подготовку местных сил, производят оперативное планирование. Там также размещаются подразделения, которые участвуют в активных боевых действиях.

Разрушенные здания в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По данным агентства, базы оснащены высокоманевренными артиллерийскими батареями, реактивными системами залпового огня, мобильным оборудованием для ведения разведывательной деятельности и бронемашинами, в частности Stryker.

Также сообщается, что кроме непосредственно военных опорных пунктов США размещают своих военнослужащих там, где их сложнее было бы обнаружить: в жилых районах, лагерях "Демократического союза", на фабриках, которые можно быстро превратить в оперативные точки.

Между Турцией и США обострились противоречия в связи с недавним решением американского президента Дональда Трампа поставлять вооружение сирийским курдам, ведущим борьбу против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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