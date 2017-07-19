Источник: армия Сирии отбила у ИГ* 15 нефтяных колодцев в провинции Ракка

ДАМАСК, 19 июл — РИА Новости. Правительственные войска САР вернули контроль над 15 нефтяными колодцами, газовым полем близь Дебсан и насосными станциями на юге провинции Ракка, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Сирийская армия продвигается на юге провинции Ракка. Возвращен контроль над 15 нефтяными колодцами, освобождено газовое месторождение и две насосные станции в Дибсан, а также освобождено поселение Рмейлян и дамба Рмейлян к востоку от Дибсан", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в ходе ожесточенных боев с ИГ* правительственные войска уничтожили семь заминированных машин, танк и несколько внедорожников с пулеметами.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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