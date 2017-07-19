МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на закрытой встрече с премьерами Венгрии, Чехии, Словакии и Польши заявил, что предупреждал президента России Владимира Путина о нанесении ударов по позициям "Хезболлах" в Сирии, сообщает газета "Гаарец".

По данным издания, выступление по ошибке транслировалось в наушниках журналистов, освещавших визит Нетаньяху в Будапешт.

В ходе выступления перед премьерами стран Вышеградской группы израильский премьер затронул конфликт в Сирии и поставки вооружения группировке "Хезболлах". "Мы закрыли границу не только с Египтом, но также и на Голанских высотах. Мы построили заграждение, потому что были проблемы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ – ред.) и Ираном, который пытался создать там террористическое объединение. Я сказал Путину: когда мы увидим, что они передают оружие "Хезболлах", мы нанесем по ним удар. Мы делали это уже десятки и десятки раз", — сказал Нетаньяху.

"Если мы увидим Иран у наших границ, мы задействуем армию", — пообещал он.

В сирийском конфликте Иран и союзные силы, включая движение ливанских шиитов "Хезболлах", поддерживают президента Башара Асада. Власти еврейского государства возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.

Израиль декларирует невмешательство в междоусобицу в Сирии, но признает, что провел там десятки операций в ответ на попытки передачи современного оружия боевикам "Хезболлах", которые в прошлом не раз воевали против еврейского государства.