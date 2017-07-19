Турецкое агентство опубликовало данные об американских базах в Сирии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало данные о расположении американских военных баз в Сирии.
Кроме того, упомянуты еще три базы в провинции Эль-Хасака. На одной из них размещены сто американских военных, на другой — около 150. Эти базы ориентированы на борьбу с боевиками ИГ*. Еще два пункта расположены в городе Манбидж, откуда проводятся операции против сил Свободной сирийской армии.Также сообщается еще о трех базах на севере провинции Ракка.
На двух из них размещены не только американские, но и французские военные. Третья используется для переброски снаряжения курдским силам, а также как центр связи сил коалиции и база для операций по нарушению коммуникаций боевиков ИГ, говорится в статье.
По данным агентства, базы оснащены высокоманевренными артиллерийскими батареями, реактивными системами залпового огня, мобильным оборудованием для разведки и бронемашинами, в частности Stryker.
Также сообщается, что кроме непосредственно военных опорных пунктов США размещают солдат там, где их сложнее было бы обнаружить: в жилых районах, лагерях "Демократического союза", на фабриках, которые можно быстро превратить в оперативные точки.
*Террористическая организация, запрещена в России