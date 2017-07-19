Сын Башара Асада рассказал об ужасах ситуации в Сирии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пятнадцатилетний сын президента Сирии Башара Асада Хафез рассказал журналистам о ситуации в родной стране. По словам подростка, сирийцы поддерживают власти в борьбе с захватчиками.
Хафез Асад — один из трех детей Башара Асада и Асмы аль-Ахрас.
"Многие слепы"
"Я живу и вижу весь ужас того, что происходит в моей стране. Население и правительство объединены против захватчиков", — рассказал Хафез Асад.
"Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего как о президенте. Многие слепы… Но это (что они говорят. — Прим. ред.) не отображает действительности", — добавил старший сын сирийского лидера, отвечая на вопрос о том, что он чувствует, когда его отца называют диктатором.
Кто требует отставки Асада
Наиболее резко в адрес Асада высказался президент США Дональд Трамп. В середине апреля он нарушил дипломатический протокол, обрушившись на сирийского коллегу с оскорблениями.
"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп в интервью Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.
В сирийском МИД тогда достаточно быстро ответили Трампу.
Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер пошел еще дальше, сравнив Асада с Гитлером.
"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал Спайсер на брифинге для журналистов.
После напоминаний о газовых камерах нацистской Германии пресс-секретарь Белого дома извинился за свое сравнение, назвав его "бестактным".
Позиция меняется
"Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были", — сказал Макрон после встречи с Трампом в Париже.
"Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции", — добавил французский президент.
При этом Макрон постоянно подчеркивает, что Париж не является союзником Дамаска.
Единства нет и в самом Вашингтоне. Ранее издание The Daily Beast сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что США планируют пересмотреть подход к сирийскому вопросу и не будут больше требовать ухода Башара Асада.
Позиция Москвы
"Будущее Сирии и будущее президента Асада, как политического деятеля, должен определять сирийский народ", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что Москва не поддерживает Асада, а лишь придерживается резолюций Совета безопасности ООН.
"В случае с Сирией там записано черным по белому, за это голосовали все, "судьбу Сирии может решить только сирийский народ", — отметил дипломат.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2254 в декабре 2015 года. В ней содержится дорожная карта по урегулированию ситуации в Сирии. Документ предусматривает, в частности, разработку новой конституции страны и проведение президентских выборов.
"Сирия принадлежит сирийцам"
Сам Башар Асад, говоря о будущем Сирии, не исключал возможность своего ухода с поста президента.
Последние президентские выборы прошли в Сирии в июне 2014 года. По официальным данным, Башар Асад одержал убедительную победу, набрав 88,7 процента голосов избирателей.
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