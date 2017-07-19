Сын Башара Асада рассказал об ужасах ситуации в Сирии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пятнадцатилетний сын президента Сирии Башара Асада Хафез рассказал журналистам о ситуации в родной стране. По словам подростка, сирийцы поддерживают власти в борьбе с захватчиками.

Хафез Асад — один из трех детей Башара Асада и Асмы аль-Ахрас.

"Многие слепы"

Мальчик дал интервью газете O Globo , когда приехал в Бразилию на математическую олимпиаду. Журналистов, в частности, интересовала его оценка ситуации в Сирии.

"Я живу и вижу весь ужас того, что происходит в моей стране. Население и правительство объединены против захватчиков", — рассказал Хафез Асад.

"Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего как о президенте. Многие слепы… Но это (что они говорят. — Прим. ред.) не отображает действительности", — добавил старший сын сирийского лидера, отвечая на вопрос о том, что он чувствует, когда его отца называют диктатором.

Кто требует отставки Асада

Башар Асад руководит Сирией с 2000 года, сменив на посту президента своего отца Хафеза Асада. После начала гражданской войны в 2011 году западные страны резко критиковали сирийского лидера, требуя, чтобы он ушел в отставку.

Наиболее резко в адрес Асада высказался президент США Дональд Трамп. В середине апреля он нарушил дипломатический протокол, обрушившись на сирийского коллегу с оскорблениями.

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп в интервью Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

В сирийском МИД тогда достаточно быстро ответили Трампу.

"Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад — президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп", — отметил помощник министра Айман Суссан.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер пошел еще дальше, сравнив Асада с Гитлером.

"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал Спайсер на брифинге для журналистов.

После напоминаний о газовых камерах нацистской Германии пресс-секретарь Белого дома извинился за свое сравнение, назвав его "бестактным".

Позиция меняется

При этом на Западе нет единой позиции по судьбе Башара Асада. Так, в середине июля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж больше не будет настаивать на уходе сирийского президента со своего поста.

"Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были", — сказал Макрон после встречи с Трампом в Париже.

"Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции", — добавил французский президент.

При этом Макрон постоянно подчеркивает, что Париж не является союзником Дамаска.

Единства нет и в самом Вашингтоне. Ранее издание The Daily Beast сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что США планируют пересмотреть подход к сирийскому вопросу и не будут больше требовать ухода Башара Асада.

Позиция Москвы

Российские власти не раз говорили, что решать судьбу Сирии должны сами жители страны.

"Будущее Сирии и будущее президента Асада, как политического деятеля, должен определять сирийский народ", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что Москва не поддерживает Асада, а лишь придерживается резолюций Совета безопасности ООН.

"В случае с Сирией там записано черным по белому, за это голосовали все, "судьбу Сирии может решить только сирийский народ", — отметил дипломат.

"Мы его (Асада. — Прим. ред.) не поддерживаем, мы просто категорически не хотим повторять то, что произошло в Ираке, когда почти у всех наших западных коллег было просто кровожадное желание ликвидировать диктатора. Боюсь, как бы страну не ликвидировали вместе с ним, потому что там (в Ираке. — Прим. ред.) сейчас очень непростые процессы", — добавил глава российского МИД.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2254 в декабре 2015 года. В ней содержится дорожная карта по урегулированию ситуации в Сирии. Документ предусматривает, в частности, разработку новой конституции страны и проведение президентских выборов.

"Сирия принадлежит сирийцам"

Сам Башар Асад, говоря о будущем Сирии, не исключал возможность своего ухода с поста президента.

"Конечно, страна не принадлежит моей семье. Сирия принадлежит сирийцам, и каждый сириец имеет право занять этот пост", — заявил Асад в феврале, встречаясь с бельгийскими журналистами.

Последние президентские выборы прошли в Сирии в июне 2014 года. По официальным данным, Башар Асад одержал убедительную победу, набрав 88,7 процента голосов избирателей.

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