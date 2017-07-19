Сын Асада заявил, что видит все ужасы происходящего в Сирии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сын президента Сирии Башара Асада Хафез заявил, что является свидетелем всех ужасов происходящего в стране, сообщает бразильская газета O Globo.

"Я живу и вижу весь ужас того, что происходит в моей стране. Население и правительство объединены против захватчиков… страны", — заявил изданию 15-летний Хафез Асад, приехавший в Рио-де-Жанейро для участия в математической олимпиаде.

"Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего (о нем – ред.) как о президенте. Многие слепы. Но это (что они говорят — ред.) не отображает действительности", — ответил старший сын Асада на вопрос журналиста о том, что он чувствует, когда его отца называют диктатором.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>