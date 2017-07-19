Боевики, отступив из сирийской Расафы, заминировали исторические объекты

РАСАФА (Сирия), 19 июл – РИА Новости. Боевики "Исламского государства"* заминировали многие исторические памятники в городе-призраке Расафа, ценность которого равнозначна знаменитой Пальмире, рассказал журналистам сотрудник администрации города-музея Абдула Витар.

"Еще две недели назад Расафа была во власти боевиков ИГИЛ*, бойцы сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации вернули миру это древний город, которому более полутора тысячи лет",- сказал сотрудник администрации.

Он отметил, что отступающие боевики заминировали большинство исторических объектов Расафы.

"Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни — сейчас все это заминировано",- сетует он.

Витар напомнил, что до войны город был центром паломничества провинции Ракка, которую посещали десятки тысяч верующих — именно здесь, по преданиям, был казнен римский легионер-христианин Сергий, почитаемый святым в православной и католической церквях.

Опасность обстрела города-музея существует до сих пор — линия соприкосновения сирийской армии с боевиками пока проходит в 25 километрах, но историк уверен, что археологи и ученые смогут посетить Расафу уже в предстоящие зимние месяцы — саперы начнут разминирование христианских святынь в ближайшее время.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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