В госдепе заявили о возможном расширении зоны перемирия в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Зона перемирия в Сирии потенциально может быть расширена, но пока таких обсуждений США и Россия не ведут, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Я не могу подтвердить, что идут такие дискуссии", — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос, обсуждают ли США и Россия возможность установления еще одной зоны перемирия в Сирии.

"Мы пока довольны тем, как выполняется это перемирие на юго-западе Сирии. Мы к этому (перемирию) много раз призывали. Это то, что потенциально может быть расширено", — добавила она.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 июля сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. Как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

По словам Лаврова, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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