Лавров и глава МИД Иордании обсудили сирийское урегулирование

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади по телефону обсудили сирийское урегулирование, меры для установления режима прекращения боевых действий в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам с упором на сирийское урегулирование в развитие состоявшегося 13 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и короля Иордании Абдаллы II. Были обсуждены меры, предпринимаемые Россией и рядом других стран, включая Иорданию, для установления режима прекращения боевых действий в Сирии, в частности в контексте реализации подписанного 7 июля в Аммане представителями России, Иордании и США Меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Подчеркнута необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — говорится в документе.

Кроме того, указали в МИД РФ, состоялся обмен мнениями о необходимости преодоления тупика в палестино-израильском урегулировании через возобновление прямых переговоров по всем аспектам окончательного статуса, включая проблему Иерусалима.

Лавров 7 июля сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

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