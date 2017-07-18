Политик рассказал, к чему приведет военное присутствие Ирана в Сирии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Наращивание Ираном военной инфраструктуры на территории Сирии сделает войну с Израилем "неизбежной", считает экс-глава Совета национальной безопасности Израиля и советник премьер-министра по вопросам безопасности (2011-2013 гг) Яаков Амидрор.

"Если они начнут строительство инфраструктуры в Сирии, которая может быть использована против Израиля, а также если они соединят этот коридор с Ираком и начнут поставлять материалы с этой территории в Сирию, война станет неизбежной", — приводит слова Амидрора неправительственная организация The Israel Project, в конференции которой он принял участие.

По мнению экс-советника, согласованное РФ и США перемирие в Сирии является "источником всех этих проблем", так как оно "позволит (Ирану — ред.) изменить Ближний Восток". Он также подчеркнул, что последствия данного соглашения будут "разрушительными" не только для Израиля, но и для всего региона.

Ранее интернет-сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов.

Определение границ зон деэскалации, а также решение вопроса контроля и мониторинга соблюдения режима прекращения огня являлось ключевым вопросом в ходе последнего раунда переговоров по Сирии в Астане в начале июля.

Ранее президенты России и США в результате двусторонних переговоров в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.

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