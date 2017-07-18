Курды отметили позитивные моменты в российском проекте конституции Сирии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В проекте новой конституции Сирии, разработанном российскими экспертами, был ряд положительных моментов, касающихся децентрализации власти в стране, заявил РИА Новости представитель курдской Партии демократического союза (PYD) во Франции Халид Иса.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в промежутках между последними раундами переговоров по САР в Женеве провел технические консультации по проблемам конституционной реформы в Сирии, в которых впервые приняли участие все ключевые оппозиционные группировки.

По словам Исы, конституция, основанная лишь на единой религии, неэффективна. "Государство с централизованными полномочиями не оправдано с точки зрения демографии и условий проживания в Сирии. Широкой сосредоточенности власти не должно быть – мы предлагаем демократическую федерацию для всей Сирии. В предложенном российскими экспертами проекте конституции был ряд положительных моментов, и там не было упоминания об одной нации. Не говорилось там и о единой религии. Речь в нем шла о своеобразной децентрализации: законодательная власть была бы представлена двумя палатами – парламентом и советом представителей регионов, а также речь шла о культурном самоуправлении курдов", — заявил Иса.

При этом, по мнению политика, федерация должна быть устроена не по национальному, а географическому признаку "с учетом особенностей каждого региона".

Иса выразил сожаление из-за того, что из переговоров по конституции исключены представители курдского самоуправления. По его словам, у партии есть свой проект конституции САР, который она считает "прогрессивным и лучшим". Ранее де Мистура заявил, что курды должны участвовать в создании конституции страны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>