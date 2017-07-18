Источник раскрыл детали второго перемирия в Сирии

ЖЕНЕВА, 18 июл — РИА Новости. США и Россия могут объявить о втором перемирии в Сирии в середине августа, после того, как российские и американские эксперты проведут консультации в одной из европейских столиц, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам по сирийскому урегулированию.

"О нем (перемирии) будет скоро объявлено. Это будет до следующей встречи в астанинском формате (намеченной на конец августа), в районе 14-15 августа, после того, как пройдут консультации российских и американских экспертов в одной из европейских столиц. Скорее всего, новое перемирие будет охватывать Хомс и, возможно, Восточную Гуту", — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее в июле, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и США работают над вторым перемирием в Сирии, которое охватит "очень проблематичный" регион страны.

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