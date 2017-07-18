МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Восемь высокопоставленных военных сирийской армии и восемь сотрудников Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC), среди которых пять инженеров, попали в новый санкционный список, одобренный Брюсселем накануне, следует из документа, размещенного в официальном журнале ЕС.

В понедельник Евросоюз принял решение ввести санкции против 16 сирийских военнослужащих и ученых, которых он обвиняет в организации химических атак в стране. Сообщалось, что речь идет "о восьмерых высокопоставленных военнослужащих и восьмерых ученых, задействованных в распространении и использовании химического оружия".

Как говорится в официальном журнале, в санкционный список ЕС добавлены бригадные генералы сирийской армии Самир Даабуль, Али Ваннус, Исам Захреддин, которые, по мнению Брюсселя, "ответственны за сдерживание гражданского населения с применением насилия", а также Ясин Дагхи и Мохаммад Хассури, помимо этого якобы "участвовавшие в хранении и развертывании химического оружия".

Ограничительные меры также введены в отношении трех сирийских генерал-майоров Малика Хассана, Майзара Саувана, Яиза Аль-Мусы (занимающего пост губернатора сирийской Эль-Хасаке), которые, по мнению ЕС, также "ответственны за сдерживание гражданского населения с применением насилия", включая применение химического оружия.

В новый список также попали пять инженеров Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC) Мохамад Каттан, Мохаммад Гхритави, Мохамад Халюди, Халед Сауван и Раймонд Ризк, два техника-лаборанта Фавваз Аль-Атви и Фаез Асси, якобы "участвовавшие в доставке и распространении химического оружия", а также сотрудник центра Халах Сирхан, работающая с военной разведкой.

Ранее сообщалось, что после введения новых санкций, в "черном" списке ЕС представителей сирийского режима будут значиться 255 человек. В него также включены 67 юридических лиц.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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