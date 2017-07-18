США поддерживают санкции ЕС против сирийских граждан

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США поддерживают новые санкции Евросоюза против сирийских военнослужащих и ученых, которых ЕС считает причастными к химатакам в Сирии, сообщается в заявлении официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт.
Также госдеп отметил, совместные усилия США и ЕС, также как санкции других государств, являются частью усилий международного сообщества по привлечению режима президента Сирии Башара Асада к ответственности за нарушение норм против использования химического оружия.
Евросоюз в понедельник принял решение ввести санкции против 16 сирийских военнослужащих и ученых, которых он обвиняет в организации химических атак в стране, говорится в сообщении Совета ЕС.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Москва считает голословными обвинениями, не вызывающими доверия заявления США о наличии якобы "весомых доказательств" применения Дамаском химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, заявил ранее РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
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