В Пентагоне заявили, что Россия и коалиция эффективно контактируют по Сирии

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Силы международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* и российские военные поддерживают эффективные контакты по каналам связи по Сирии, заявила в понедельник РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

В прошлую пятницу СМИ сообщили, что корабли ВМФ РФ в ближайшие две недели могут провести ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии.

Представитель Пентагона отказалась уточнить, уведомила ли РФ об этих пусках коалицию.

"Коалиция и российские военные поддерживают ежедневные контакты по каналу связи для поддержания осведомленности об операциях друг друга. Эти дискуссии ведутся эффективно в плане обеспечения безопасности военных летчиков коалиции и проводимых операций, сокращения количества стратегических просчетов и деэскалации напряженности. Я не буду вдаваться в подробности этих дискуссий", — сказала она.