В Пентагоне заявили, что Россия и коалиция эффективно контактируют по Сирии

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Силы международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* и российские военные поддерживают эффективные контакты по каналам связи по Сирии, заявила в понедельник РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.
Представитель Пентагона отказалась уточнить, уведомила ли РФ об этих пусках коалицию.
"Коалиция и российские военные поддерживают ежедневные контакты по каналу связи для поддержания осведомленности об операциях друг друга. Эти дискуссии ведутся эффективно в плане обеспечения безопасности военных летчиков коалиции и проводимых операций, сокращения количества стратегических просчетов и деэскалации напряженности. Я не буду вдаваться в подробности этих дискуссий", — сказала она.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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