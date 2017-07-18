Косачев призвал США убедить Израиль поддержать перемирие в Сирии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США могут обсудить вопросы поддержания перемирия в Сирии с Израилем, выступающим против согласованного Москвой и Вашингтоном договора, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Возможно, Вашингтону было бы разумно провести углубленные переговоры со своим ключевым союзником на Ближнем Востоке в обеспечение поддержки перемирия, без которого продвижение мирного процесса в Сирии невозможно", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в результате двусторонних переговоров в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.

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