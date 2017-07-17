США и Израиль опасаются, что Иран закрепится на юге Сирии

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Израиль заинтересованы в том, чтобы Иран не смог закрепиться на юге Сирии в результате перемирия, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

На брифинге журналисты попросили его прокомментировать сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал возражения против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов.

"У США и Израиля есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Иран не закрепился с военной точи зрения в Сирии", — ответил Спайсер.

Он подчеркнул при этом, что "мы хотим видеть продуктивное перемирие" в Сирии.

Как отметил представитель Белого дома, "нам необходимо продолжать дискуссии с премьер-министром по поводу его опасений, но у нас есть взаимные интересы".