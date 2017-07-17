В ООН рассчитывают на продолжение дипломатического процесса по Сирии

ООН, 17 июл — РИА Новости. В ООН рассчитывают, что дипломатический процесс по урегулированию сирийского кризиса продолжится. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых санкций ЕС в отношении Сирии.

Отвечая на вопрос, представитель генсека не стал комментировать "решения региональных групп", однако выразил надежду, что "дипломатический процесс продолжится".

Хак также отметил заявление спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по окончании переговоров в прошлую пятницу о том, что прорывов в ходе дискуссий не было.

Евросоюз в понедельник принял решение ввести санкции против 16 сирийских военнослужащих и ученых, которых он обвиняет в организации химических атак в стране, говорится в сообщении Совета ЕС. Таким образом, как говорится в документе, в санкционном списке ЕС против представителей сирийского режима будут значиться 255 человек. В него также включены 67 юридических лиц.

На прошлой неделе прошел седьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве, которому предшествовал пятый раунд дискуссий по урегулированию сирийского кризиса в Астане.

Сирийское урегулирование обсуждалось также на саммите G20 в Гамбурге 7-8 июля.

9 июля, согласно меморандуму России, США и Иордании о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, вступил в силу режим прекращения огня. США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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