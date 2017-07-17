В ООН рассчитывают на продолжение дипломатического процесса по Сирии

ООН, 17 июл — РИА Новости. В ООН рассчитывают, что дипломатический процесс по урегулированию сирийского кризиса продолжится. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых санкций ЕС в отношении Сирии.
Хак также отметил заявление спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по окончании переговоров в прошлую пятницу о том, что прорывов в ходе дискуссий не было.
Евросоюз в понедельник принял решение ввести санкции против 16 сирийских военнослужащих и ученых, которых он обвиняет в организации химических атак в стране, говорится в сообщении Совета ЕС. Таким образом, как говорится в документе, в санкционном списке ЕС против представителей сирийского режима будут значиться 255 человек. В него также включены 67 юридических лиц.
На прошлой неделе прошел седьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве, которому предшествовал пятый раунд дискуссий по урегулированию сирийского кризиса в Астане.
Сирийское урегулирование обсуждалось также на саммите G20 в Гамбурге 7-8 июля.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>