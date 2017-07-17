Лавров: интересы Израиля учитывались при создании зон деэскалации в Сирии

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Россия и США сделали все, чтобы интересы Израиля при построении зоны безопасности на юге Сирии были учтены, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее интернет-сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли США и Россия, поскольку оно "увековечивает иранское присутствие" в этой стране.

"Я не знаю, что конкретно говорил Биньямин Нетаньяху, но мы уже сообщали, в том числе, когда объявляли о создании этой зоны деэскалации по итогам российско-американско-иорданской встречи, и президент (РФ Владимир Путин) об этом в Гамбурге (на саммите G20) говорил — что мы проводили подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем. Так что исходим из того, что израильские коллеги прекрасно осведомлены о том, о чем была договоренность. И могу гарантировать, что мы сделали все, и американская сторона сделала все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены", — сказал Лавров.