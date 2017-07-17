Лавров: интересы Израиля учитывались при создании зон деэскалации в Сирии

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Россия и США сделали все, чтобы интересы Израиля при построении зоны безопасности на юге Сирии были учтены, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Я не знаю, что конкретно говорил Биньямин Нетаньяху, но мы уже сообщали, в том числе, когда объявляли о создании этой зоны деэскалации по итогам российско-американско-иорданской встречи, и президент (РФ Владимир Путин) об этом в Гамбурге (на саммите G20) говорил — что мы проводили подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем. Так что исходим из того, что израильские коллеги прекрасно осведомлены о том, о чем была договоренность. И могу гарантировать, что мы сделали все, и американская сторона сделала все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены", — сказал Лавров.