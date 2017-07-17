В Пекине назвали достижения "Женевы-7"

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Последний раунд сирийских мирных переговоров, состоявшийся в Женеве 10-14 июля, помог консолидировать общее политическое направление по сирийскому урегулированию, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мирные переговоры помогли консолидировать общее политическое направление по урегулированию сирийского вопроса, а также установить общие принципы независимого и самостоятельного принятия решений народом САР", — заявил дипломат.

Он добавил, что правительство Китая сотрудничает с международным сообществом по вопросу продвижения политического пути мирного урегулирования и укрепления режима прекращения огня в Сирии для скорейшего решения затянувшегося конфликта.

Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился на прошлой неделе без крупных прорывов, но с несколькими значимыми результатами, которые могут привести к созданию единой делегации оппозиции Сирии и прямым переговорам уже на следующей встрече в сентябре этого года.

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