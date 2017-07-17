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Война в Сирии
Война в Сирии

В Сирии рассказали о 10 тысячах боевиков, готовых воевать на стороне армии

11:1817.07.2017
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© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter pageБоевики террористической организации Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фотоБоевики террористической организации Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page

ДАМАСК, 17 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики в провинциях Хама, Хомс и Идлиб, всего более 10 тысяч человек готовы к переговорам с целью примирения для совместной борьбы против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, заявил в интервью РИА Новости глава национального совета по вопросам мира и примирения в Сирии шейх Салех Наими.

Жители квартала Кабун в пригороде Дамаска во время раздачи гуманитарной помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генштаб сообщил о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии
Национальный комитет по вопросам мира и примирения в Сирии является не государственной структурой, которая состоит из представителей арабских племен и выступает как посредник между сирийским правительством и главарями незаконных вооруженных бандформирований в вопросах примирения, обмена пленными и доставки гуманитарной помощи в районы захваченные боевиками.

"Они готовы бороться против "Джебхат ан-Нусры"* если будет прямая поддержка от России, если говорить о количестве (боевиков — ред.), то их тысячи. Я представлял список 6700 человек, сейчас численность превышает 10 тысяч. Это в Растане и Тальбиси (провинция Хомс), Хаме и Идлибе. Под нашим руководством они (боевики) создали координационный политический комитет. Мы хотим, чтобы как можно скорее состоялась встреча (в Анкаре) между вооруженной оппозицией и российской стороной, где они (боевики) скажут, что они за. Я дам указания этим командирам поднять флаги, и они готовы участвовать в освобождении Дейр-эз-Зора. Вопрос очень серьезный и не терпит отлагательств", — сказал Наими.

По его словам, в Анкару около двух недель назад прибыла группа командиров от так называемой умеренной вооруженной оппозиции, готовых встретиться с послом РФ в Турции и военным атташе, как только они получат на это разрешение от российской стороны.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В провинции Хомс более 150 боевиков сложили оружие и получили амнистию
"Я вам скажу, а вы можете не верить: та сторона (вооруженная оппозиция) хочет примирения и хочет закончить с войной и таких больше 90%. Они хотят вернуться к мирной жизни и получить амнистию. Но они боятся и не доверяют. Наша задача — создать команду, которая посеет в них чувство доверия. Государство (сирийское) с честью выполняет данные им обещания. А российская сторона — международный игрок, и играет очень важную роль в сирийском кризисе", — отметил Наими.

Глава нацкомитета подчеркнул, что руководство Сирии не препятствует контактам с представителями различной оппозиции, в том числе и за рубежом, так как данные действия направлены в первую очередь на поиск путей прекращения кризиса.

В Сирии также существует министерство народного примирения, которое через посредников ведет переговоры с гражданами Сирии, воюющими на стороне незаконных вооруженных бандформирований. В рамках программы народного примирения руководство страны предложило сирийским гражданам сдать оружие и пройти процесс реабилитации, чтобы вернуться к мирной жизни, получив амнистию по указу президента САР Башара Асада.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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