Курды заявили, что аль-Багдади жив

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Высокопоставленный представитель курдских контртеррористических сил Лахур Талабани (Lahur Talabany) заявил, что главарь "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади, вероятнее всего, жив и находится к югу от города Ракка, передает агентство Рейтер.

Талабани заявил агентству, что уверен в этом на 99%.

Ранее о том, что аль-Багдади скрывается в пригороде Ракки заявил руководитель управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри. Этот город до сих пор частично находится под контролем боевиков.

В минувший вторник иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. В заявлении группировки говорится, что в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

Ранее в Минобороны сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара российских Воздушно-космических сил 28 мая в южном предместье Ракки.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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