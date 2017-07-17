В горной Латакии сирийские военные разминировали 11 сел

ЛАТАКИЯ (Сирия), 17 июл – РИА Новости. С начала июля инженерные расчеты Латакийского гарнизона Вооруженных сил Сирии провели расчистку от взрывоопасных предметов 11 горных сел, обезврежено свыше 800 мощных взрывных устройств, сообщил журналистам командующий инженерной службы гарнизона генерал Рафи Мухаммад Магди.

"С начала нынешнего месяца мы освободили от взрывоопасных предметов 11 сел в горной Латакии, саперными расчетами после отступления боевиков обезврежены более 800 взрывных устройств большой мощности", — сказал Магди, добавив, что в одном из селений выявлен арсенал, где хранились более 30 американских тяжелых противотанковых ракетных комплексов.

При разминировании потерь среди личного состава инженерных расчетов нет. Каждый из бойцов прошел курс подготовки в сирийском филиале Международного противоминного центра ВС РФ, саперы оснащены современными снаряжением и средствами защиты, поэтому в профессиональной подготовке подчиненных командующий уверен.

Он отметил, что подавляющее большинство извлеченных взрывных устройств самодельные, максимальная мощность которых достигает 25 килограмм в тротиловом эквиваленте. В случае взрыва подобных "сюрпризов" тысячи поражающих элементов в состоянии убить людей в радиусе до 200 метров. В настоящее время все 11 населенных пунктов подготовлены к возвращению жителей, сказал Магди.

В селе Гмам 50-летний Ихъя Мухаммад Дурмуш вместе с племянником уже приступил расчистке своего разрушенного дома. В его жилище — только горы строительного мусора.

"Боевики "Исламского государства"* хозяйничали в селе почти четыре года, в моем доме не осталось ни одной целой стены — все пробиты ракетами и крупнокалиберными пулями", — сетует он. Жители Гмама покинули свои дома с приходом боевиков, но после саперной зачистки военнослужащими армии САР уже десятки его соседей пакуют вещи для скорого переезда в родные места, уверяет крестьянин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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