Израиль выступил против соглашения России и США о прекращении огня в Сирии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Израиль выступил против перемирия на юге Сирии, согласованного президентами США и России на первой личной встрече на саммите G20 в немецком Гамбурге. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Париже, куда он прибыл с визитом в эти выходные, сообщает "Гаарец".

По словам Нетаньяху, соглашение о прекращении огня в зонах деэскалации создает условия для наращивания иранского присутствия в САР. Особое недовольство у руководства страны вызвал тот факт, что авторы договоренностей о перемирии закрыли для иранских сил только приграничную с Израилем зону глубиной всего в 20 километров.

Как сообщает второй канал Израиля, Тель-Авив также считает, что Исламская республика планирует создать в Сирии авиационную и морскую базы. "Мы в курсе экспансионистских устремлений Ирана", — цитирует телеканал неназванного высокопоставленного чиновника министерстве обороны страны.

Не в первый раз

После саммита G20 Нетаньяху уже выражал обеспокоенность планами США и России по созданию и поддержке зон деэскалации в САР. Так, 9 июля он провел телефонные переговоры с Москвой и Вашингтоном, в ходе которых разъяснил свою позицию по согласованной лидерами двух стран мирной инициативе.

"Израиль будет приветствовать настоящее прекращение огня, но оно не должно привести к консолидации сил Ирана и его сателлитов в Сирии в целом и на юге страны, в частности", — подчеркнул он.



Плацдарм против Израиля

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман также заявил, что Тель-Авив заинтересован в стабилизации ситуации в САР и может поддержать режим прекращения боевых действий, однако конкретные детали договоренностей, по его мнению, необходимо согласовывать более тщательно.

"Мы поддерживаем любые попытки успокоить ситуацию как на всей территории Сирии, так и на юго-западе страны. Давать более подробную оценку пока рано, поскольку на этом этапе нам не хватает точных данных, важных деталей, которые, насколько я знаю, должна прояснить встреча израильской, российской и американской команд. Если детали нас устроят, мы будем эту инициативу больше чем приветствовать", — заявил Либерман.

При этом министр также обозначил жесткую позицию в отношении Тегерана. "Иран сегодня превращает всю Сирию, в том числе юг, в плацдарм против Израиля. Мы этого не готовы допустить, не готовы с этим мириться. Поэтому мы добиваемся, чтобы и духа их там не было. Это одно из главных условий, на котором мы настаиваем", — подчеркнул он.

Встреча ради мира

Как сообщил 7 июля глава МИД Сергей Лавров, на первой личной встрече лидерам США и России удалось договориться о перемирии на юго-западе Сирии. Конкретные границы зон деэскалации были определены в ходе совещания российско-американо-иорданской экспертной группы.

Итогом совместной работы стал трехсторонний меморандум, фиксирующий условия функционирования зон деэскалации, в соответствии с которым на означенной территории с 12:00 9 июля вступил в силу режим прекращения огня. Безопасность на юго-западе страны обеспечивает российская военная полиция при взаимодействии с вооруженными силами США и Иордании.

Позднее в Белом доме выразили надежду на то, что зона режима прекращения огня постепенно будет расширяться. "Мы следим за областями на юго-западе Сирии, где есть режим перемирия, который сейчас соблюдается. Надеемся, что мы сможем его расширить", — рассказала журналистам официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

При этом президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с французским лидером заявил, что гаранты перемирия работают над новым соглашением по прекращению огня "в еще одной очень сложной части Сирии".

По следам Астаны

Зона деэскалации, одобренная Россией, США и Иорданией, впервые обсуждалась в мае представителями Москвы, Анкары и Тегерана на международной встрече в Астане. По ее результатам была достигнута договоренность об установлении режима прекращения огня в Идлибе и части провинций Алеппо, Латакия и Хомс. В соответствии с принятым меморандумом, с 6 мая в этих районах прекратились любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

По данным Центра по примирению враждующих сторон, на сегодняшний день к перемирию, подписанному в Астане, присоединились 2022 населенных пункта и с каждым днем их число увеличивается. При этом в Минобороны России подчеркнули, что количество нарушений режима прекращения огня в зонах деэскалациии незначительно.

На территории, где действует перемирие, осуществляется доставка гуманитарной помощи. Местное население получает продовольственные наборы и медикаменты, жителям оказывается врачебная помощь. Переговоры с оппозиционными группировками по расширению зон деэскалации продолжаются.