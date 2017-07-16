Российские военные доставили гумпомощь жителям сирийской провинции Кунейтра

КУНЕЙТРА (Сирия), 16 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Офицеры российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в поселение Джиба в провинции Кунейтра, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Граждане получают продукты первой необходимости и проходят медицинский осмотр у российских врачей.

"Джиба входит в юго-западную зону деэскалации. После перемирия стало возможным благодаря российским друзьям доставить помощь на 500 семей. А так же, как вы видите, русский доктор принимает всех желающих, абсолютно с разными заболеваниями",- рассказал РИА Новости подполковник сирийской полиции Фирас.

По словам офицера, по мере налаживания перемирия в поселениях в провинции Кунейтра будет налаживаться и доставка гуманитарной помощи населению.

Подполковник отметил, что положение стало спокойней, однако боевики в ряде населенных пунктов продолжают провоцировать сирийских военных, нарушая режим прекращения огня.

На переднем крае между поселениями Джиба и Тель-Маскара старший наблюдательной позиции армии САР, отметил, что со вступлением в силу перемирия боевики прекратили минометные и ракетные обстрелы в этом районе, зафиксированы лишь единичные случаи стрельбы из пулеметов и автоматов по позициям армии. В целом же обстановка стала спокойней.