Макрон: сотрудничество с Россией по сирийскому вопросу сильно изменилось

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Journal du Dimanch, что после переговоров в Версале сотрудничество между Москвой и Парижем по сирийскому вопросу значительно изменилось.
Президент Франции выделил "две красные линии" по сирийскому досье. Макрон заявил, что "будет непреклонен в вопросе использования химического оружия. Если оно будет использовано, я дам отпор — и я обеспечил, чтобы Франция дала операционный ответ прежде, чем она об этом скажет".
Также он потребовал предоставить доступ гуманитарным конвоям для спасения мирных жителей в зоне боевых действий.
Кроме того, Макрон повторил, что не считает отстранение президента Сирии Башара Асада обязательным условием, так как приоритетом является восстановление в регионе и борьба с терроризмом.