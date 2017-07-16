Макрон: сотрудничество с Россией по сирийскому вопросу сильно изменилось

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Journal du Dimanch, что после переговоров в Версале сотрудничество между Москвой и Парижем по сирийскому вопросу значительно изменилось.

"Я констатирую с момента встречи в Версале, что мы продвигаемся по этим вопросам. Сотрудничество между нашими службами на местности по этим вопросам значительно изменилось", — сказал Макрон.

Президент Франции выделил "две красные линии" по сирийскому досье. Макрон заявил, что "будет непреклонен в вопросе использования химического оружия. Если оно будет использовано, я дам отпор — и я обеспечил, чтобы Франция дала операционный ответ прежде, чем она об этом скажет".

Также он потребовал предоставить доступ гуманитарным конвоям для спасения мирных жителей в зоне боевых действий.

Кроме того, Макрон повторил, что не считает отстранение президента Сирии Башара Асада обязательным условием, так как приоритетом является восстановление в регионе и борьба с терроризмом.