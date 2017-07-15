Москва продолжит поддерживать усилия де Мистуры по Сирии

ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Москва будет продолжать поддерживать усилия спецпосланника ООН по Сирии в урегулировании конфликта и готова давать свои рекомендации, если потребуется, заявил журналистам постоянный представитель России при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Мы всегда поддерживаем и поддерживали усилия спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и его офиса. В последнее время они показывают, что они настроены на активное содействие переговорному процессу, действуют достаточно сбалансированно, ищут возможности продвижения вперед и на основе общего мнения основных игроков выдвигают более взвешенные предложения", — сказал он.

Бородавкин добавил, что Москва будет продолжать поддерживать усилия де Мистуры, а также давать ему свои рекомендации и советы, если потребуется.

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