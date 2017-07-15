Постпред России при ООН рассказал о положительных результатах "Женевы-7"

ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, хотя и завершился без прорывов, но был конструктивным и дал ряд положительных результатов, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Вчера завершился седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Завершился он, хотя и без крупных прорывов, но мы считаем, что переговоры прошли конструктивно и есть положительные результаты", — сказал он.

Постпред отметил, что на это повлияли результаты встреч в Астане, в Гамбурге, а также заявления лидеров стран, которые вовлечены в решение сирийского конфликта. В частности, "произошла корректировка позиции Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции".

"Смысл корректировки заключается в том, что оппозиционеры в ходе этого раунда ни разу не упоминали о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада и легитимного правительства САР. Наконец, судя по всему, и до радикальных оппозиционеров, и до их спонсоров дошло, что для начала нужно установить в Сирии мир, а потом уже договариваться о политической реформе в условиях нормализации обстановки в стране", — отметил Бородавкин.

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"То есть цель оппозиционеров несколько трансформировалась. Теперь они говорят не о свержении легитимного сирийского правительства во главе с Башаром Асадом, а о достижении договоренностей с ним о политической реформе", — резюмировал он.

Одним из минусов "Женевы-7" Бородавкин назвал то, что в делегации ВКП все же остаются представители, которые продолжают настаивать на отставке Асада, а также хотят исключить из принципов будущей сирийской государственности важнейший принцип светскости.

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