К перемирию в Сирии присоединились уже 2015 населенных пунктов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к перемирию, увеличилось до 2015, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на официальной странице министерства в Facebook.
По данным ведомства, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — восемь. В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что восемь случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.
Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях: Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращению боевых действий, за сутки не изменилось – 153. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, завивших о прекращении боевых действий — 65.
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