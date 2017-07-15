К перемирию в Сирии присоединились уже 2015 населенных пунктов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к перемирию, увеличилось до 2015, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на официальной странице министерства в Facebook.

"В течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами: Барагита (Барагити) провинции Идлиб; Аль-Уаста (Эль-Васита) провинции Идлиб; Ражаль провинции Идлиб; Таль-аль-Агар провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2015", — говорится в документе.

По данным ведомства, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — восемь. В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что восемь случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушения в провинциях: Дамаск – 4, Латакия – 5. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 7, Дераа – 1", — отмечается в сообщении.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях: Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращению боевых действий, за сутки не изменилось – 153. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, завивших о прекращении боевых действий — 65.

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