Де Мистура заявил, что встречи в Астане увеличивают успех диалога в Женеве

ЖЕНЕВА, 15 июл – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура вновь заявил, что прогресс на встречах по Сирии в Астане увеличивает успех межсирийских переговоров в Женеве.

"В действительности то, что происходит в Астане, увеличивает шансы на успех политического процесса в Женеве", — сказал он по итогам "Женевы-7".

Де Мистура добавил, что ООН будет продолжать поддерживать усилия, которые приведут к деэскалации.

"Как вы знаете, Астана поддерживает Женеву и наоборот. А также дискуссия в Аммане. Если деэскалация будет реализована, она поможет переговорам, а также доверию со стороны сирийцев", — отметил он.

Ранее де Мистура заявлял, что ООН продолжит работать на астанинской площадке для урегулирования в Сирии и хочет использовать этот прогресс на переговорах в Женеве.

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