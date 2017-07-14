"Женева-7" приблизила создание единой делегации сирийской оппозиции

ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости. Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился без крупных прорывов, но с несколькими значимыми результатами, которые могут привести к созданию единой делегации оппозиции Сирии и прямым переговорам уже на следующей встрече в сентябре.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура также привлек внимание сторон к борьбе с терроризмом и ее значимости в рамках переговорного процесса после заявлений президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, сделанных накануне в Париже.

Мягкий раунд

Нынешний раунд переговоров по Сирии, состоявшийся в Женеве 10-14 июля, по словам источников, близких к организации встреч, планировался "очень мягким". Его основной целью было поддержать процесс дискуссий, а также продолжить работу технических групп для обсуждения конституционных вопросов. На переговоры при этом фактически было выделено всего четыре дня, так как ряд делегаций в понедельник отказались встречаться со спецпосланником ООН по Сирии.

Тем не менее де Мистуре удалось собрать 10 июля за одним столом представителей трех делегаций сирийской оппозиции во время рабочего обеда. Сам спецпосланник счел это очень значимым достижением. Позднее в таком же составе три оппозиционные делегации проводили технические дискуссии вместе с командой ООН, на которых шло обсуждение будущего Сирии, а в расширенном варианте, с участием всех делегатов, по три раза в день согласовывали свою позицию по этому вопросу вне стен женевского офиса ООН.

12 пунктов Дамаска

Что касается делегации правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН Башаром Джаафари, то на этом раунде в ходе политических дискуссий она продолжила обсуждение темы борьбы с терроризмом, тогда как на технических дискуссиях с ООН обсуждался только документ из 12 пунктов, посвященный будущему устройству Сирии.

Этот документ носит несколько названий ("Документ Наумкина-Рамзи", "Точки соприкосновения участников межсирийских переговоров", а также "Non-paper " — технический документ ООН), но с 2016 года остается основным на переговорах в Женеве и находится в свободном доступе на сайте ООН. За это время делегации внесли в него ряд изменений. В частности, делегация Дамаска пыталась добавить несколько пунктов о необходимости снятия санкций ЕС и США с Сирии, а также о помощи в восстановлении страны после конфликта. Однако основа остается прежней – 12 пунктов, по которым точки зрения сирийского правительства и оппозиции совпадают, а также основные принципы политического решения кризиса.

В ходе нынешнего раунда на технических дискуссиях Дамаск, к примеру, успел обсудить три первых пункта – об уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии, о невмешательстве, а также о том, что Сирия должна оставаться светским государством.

По последнему пункту Дамаск придерживается незыблемой позиции о том, что Сирия всегда была и должна оставаться светской, тогда как офис спецпосланника предлагает более мягкую версию – "не конфессиональное государство". Примечательно, что в нынешней конституции Сирии нет упоминания о светскости государства. В ходе последней технической встречи представителей де Мистуры с экспертами сирийского правительства эти формулировки обсуждались больше часа.

На основных политических дискуссиях речь шла о первой и второй корзинах — терроризм и конституция.

Сближение оппозиции

По итогам всех встреч глава делегации Дамаска Башар Джаафари заявил журналистам, что нынешний раунд оказался полезным, Дамаск попросил де Мистуру более активно доносить озабоченность необходимостью борьбы с терроризмом до Совета Безопасности ООН и получил обещание об упоминании этого в докладе спецпосланника СБ ООН, а также поприветствовал любые заявления западных стран по борьбе с терроризмом совместно с сирийской армией.

Документ из 12 пунктов обсуждали и оппозиционные делегации – ВКП, платформ Москвы и Каира. Все представители трех групп отмечали, что во время консультаций и технических встреч с ООН достигли определенного прогресса в обсуждении документов о будущем Сирии. В частности, консенсуса удалось достигнуть по всем пунктам документа, а также по корзинам конституции и терроризма, которые также обсуждались в ходе технических дискуссий.

"На этом раунде мы достигли определённого прогресса в ходе технических дискуссий с участием ООН. Мы обсудили все вопросы, включая политический переход, выборы, конституцию и верховенство права", — заявил журналистам глава делегации оппозиционного Высшего комитета по переговорам Насер Харири после встречи со спецпредставителем ООН.

Глава делегации оппозиционной платформы "Каир" Фирас Халиди отметил, что другие делегации готовы продолжать технические дискуссии для достижения единой переговорной позиции на новой встрече ближе к концу июля. Халиди при этом не исключил, что на "Женеве-8", в качестве даты которой он назвал сентябрь, могут начаться первые прямые переговоры между делегациями правительства Сирии и оппозиции САР. Глава делегации платформы "Москва" Мохаммад Дликан также заявил, что рассчитывает на создание единой делегации уже к восьмому раунду межсирийских переговоров.

Источник РИА Новости, близкий к организации переговоров, подтвердил, что единая делегация оппозиции для политических переговоров вполне может быть создана к сентябрьскому раунду. В ее составе будут пять человек из делегации ВКП, три – от платформы "Москва", два – от платформы "Каир". Собеседник агентства также не исключил, что в делегацию войдут четыре представителя курдов.

В целом в офисе де Мистуры положительно оценивают сближение точек зрения трех групп оппозиции, называя это одним из достижений нынешнего раунда.

Антитеррористическая инициатива

Переговоры в Женеве проходили после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов России и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Ранее де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе страны значимым шагом в урегулировании конфликта.

Положительное влияние на работу спецпосланника ООН оказала и встреча президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. В частности, заявление Макрона о том, что борьба с терроризмом является для Франции приоритетом в Сирии, привело к тому, что де Мистура решил выступить с инициативой о привлечении внимания к борьбе с терроризмом и ее значимости в рамках межсирийского переговорного процесса.

Инициатива де Мистуры состоит из нескольких пунктов. В ней, в частности, упоминается о необходимости борьбы с определенными СБ ООН как террористические и запрещенными в РФ группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Она будет представлена в ходе выступления спецпосланника в пятницу перед Советом Безопасности.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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