СМИ: турецкая артиллерия обстреляла в Сирии позиции сил самообороны курдов

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. Турецкая артиллерия, размещенная в провинции Килис на границе с Сирией, открыла огонь по позициям сил самообороны сирийских курдов в ответ на обстрел с их стороны, сообщает в пятницу агентство DHA со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что звуки выстрелов были слышны в центре провинции – городе Килис.

Как заявил на прошлой неделе министр обороны Турции Фикри Ышык, Анкара не исключает проведение военной операции в Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона.

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