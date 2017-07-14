Платформа "Астана" сирийской оппозиции подготовит свою версию конституции

ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости. Платформа "Астана" сирийской оппозиции намерена к осени подготовить собственную версию будущей конституции Сирии и представить ее в Совет Безопасности ООН, заявила лидер группы Ранда Кассис.

"Мы будем иметь проект конституции в сентябре или октябре. Я знаю, как сделать так, чтобы она действовала и для оппозиции, и для режима (президента Башара Асада). Конституция обеспечит федерализацию и децентрализацию Сирии. В то же время она даст власть президенту, парламенту и армии", — сказала она РИА Новости.

Платформа "Астана" уже провела ряд переговоров по конституционным вопросам в ходе нынешнего, седьмого раунда женевских переговоров. Дискуссии проводятся параллельно со встречами между представителями ООН, правительством Сирии и оппозицией в Женеве.

"Когда конституция будет готова, мы представим ее сирийскому народу для получения его поддержки, а также России. Затем я собираюсь пролоббировать ее во Франции, а также заручиться поддержкой со стороны США и Китая, всех государств-постоянных участников СБ ООН. Это станет первым шагом в политическом процессе", — отметила Кассис.

Платформа "Астана" на текущей неделе подготовила ряд рекомендаций относительно будущей конституции Сирии. Проект документа, попавший в распоряжение РИА Новости, говорит о том, что конституция должна "обеспечить надлежащее и справедливое распределение властных полномочий между президентом, парламентом и армией", "сохранить национальную идентичность сирийцев" и "гарантировать смешанную президентско-парламентскую форму правления".

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