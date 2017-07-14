Позиция Анкары по Асаду не изменилась, заявил посол Турции в России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Позиция Турции в отношении судьбы президента Сирии Башара Асада не изменилась, Анкара поддерживает женевский процесс по политическому переходу в САР, заявил посол Турции в России Хюсейин Дириоз.
"Наша позиция не претерпела изменений по отношению к человеку, к представителю власти, от действий которого страдает большое количество невинных людей. Но политический женевский переговорный процесс мы поддерживаем. Мы с РФ работаем в рамках астанинского процесса, чтобы придать импульс процессу в Женеве", — заявил Дириоз на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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