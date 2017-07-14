Захарова назвала деятельность "Белых касок" кампанией по очернению Сирии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Деятельность псевдогуманитарной организации "Белые каски" — это еще один элемент масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целом мы рассматриваем "Белые каски" как еще один элемент масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии", — заявила она на брифинге.

"В ходе боевых действий в Алеппо белокасочники на ежедневной основе демонстрировали сюжеты о многочисленных жертвах, как они об этом говорили, в результате ударов ВКС Сирии и ВКС России. Однако ни в одном из видеофильмов сами обстрелы и авиаудары зафиксированы не были", — отметила Захарова.

Она напомнила, что СМИ используют материалы "псевдогуманитарщиков" без проверки. "То есть это опять же пример вот такой очередной информационной карусели", — заявила она.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6.00-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

*Террористическая организация, запрещена в России

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