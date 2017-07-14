Захарова назвала деятельность "Белых касок" кампанией по очернению Сирии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Деятельность псевдогуманитарной организации "Белые каски" — это еще один элемент масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе боевых действий в Алеппо белокасочники на ежедневной основе демонстрировали сюжеты о многочисленных жертвах, как они об этом говорили, в результате ударов ВКС Сирии и ВКС России. Однако ни в одном из видеофильмов сами обстрелы и авиаудары зафиксированы не были", — отметила Захарова.
Она напомнила, что СМИ используют материалы "псевдогуманитарщиков" без проверки. "То есть это опять же пример вот такой очередной информационной карусели", — заявила она.
Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6.00-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.
*Террористическая организация, запрещена в России
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