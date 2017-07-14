Минобороны собирается расширить возможности базы ВМФ в Тартусе

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минобороны России намерено на законодательном уровне расширить технические возможности пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, сообщил в пятницу на пленарном заседании Госдумы председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.

"На подходе еще вопрос ратификации о расширении технических возможностей базы в Тартусе, где наш Военно-морской флот сможет приобрести новые возможности по использованию находящихся в зоне корабельных групп", — сказал Шаманов.

По его мнению, военные базы РФ в Хмеймиме и в Тартусе являются фактором стабилизации ситуации в Сирии.

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