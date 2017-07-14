Дума ратифицировала протокол к соглашению о российской авиагруппе в Сирии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума в ходе пленарного заседания в пятницу ратифицировала протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР.

Ранее документ был внесен на рассмотрение Госдумы президентом РФ. Положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы ВС РФ, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования. Кроме того, протокол уточняет статус личного состава российской авиационной группы ВС РФ, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.

Как ранее заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, ратификация данного протокола позволит максимально эффективно реализовывать потенциал российского контингента и предотвратить распространение террористической угрозы в регионе.

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