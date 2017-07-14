Эксперт прокомментировал новые заявления Трампа и Макрона по Сирии

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона и его американского коллеги Дональда Трампа показывают, что в их позиции по сирийскому урегулированию произошел серьезный поворот, во многом связанный с недавней встречей Трампа и президента РФ Владимира Путина, однако серьезность намерений американского лидера в отношении Дамаска покажут ближайшие месяцы, считает востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.
В свою очередь Трамп рассказал, что идет работа над вторым перемирием в Сирии.
Серьезный поворот
"В позициях Франции и США по Сирии произошел очень серьезный поворот, это во многом результат недавней встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге. Французы в данном случае следуют в фарватере изменений американской политики", — сказала Супонина, комментируя последние заявления Макрона и Трампа.
Она отметила, что это также результат осознания Парижем и Вашингтоном того факта, что у них нет реальной альтернативы Асаду, по крайней мере на данном этапе.
Время покажет
Эксперт полагает, что, несмотря на заявления Макрона и Трампа, не следует забывать, что слова американского президента могут расходиться с делом.
По ее мнению, ближайшие месяцы покажут, что стоит за новыми заявлениями Трампа.
"Полагаю, что и сейчас нет оснований полностью, доверять новым изменениями в политике Трампа по Сирии. Насколько он серьезен в намерениях сотрудничать с Россией и признать за правительством Сирии права на продолжение работы, покажут ближайшие месяцы. Нельзя полностью исключать, что по тем или иным причинам американский президент ухватится за какой-нибудь повод, чтобы вновь нанести очередные удары по Сирии", — отметила Елена Супонина.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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