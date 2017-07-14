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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт прокомментировал новые заявления Трампа и Макрона по Сирии

10:3414.07.2017
(обновлено: 10:36 14.07.2017)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона и его американского коллеги Дональда Трампа показывают, что в их позиции по сирийскому урегулированию произошел серьезный поворот, во многом связанный с недавней встречей Трампа и президента РФ Владимира Путина, однако серьезность намерений американского лидера в отношении Дамаска покажут ближайшие месяцы, считает востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Башара Асада
В четверг Макрон на пресс-конференции после встречи с Трампом заявил, что в предложенную Францией и США контактную группу, которая займётся составлением дорожной карты по будущему Сирии после конфликта, должны войти постоянные члены СБ ООН, участие в переговорах должен принимать представитель президента САР Башара Асада. Он также сказал, что Париж больше не настаивает на уходе Асада.

В свою очередь Трамп рассказал, что идет работа над вторым перемирием в Сирии.

Серьезный поворот

"В позициях Франции и США по Сирии произошел очень серьезный поворот, это во многом результат недавней встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге. Французы в данном случае следуют в фарватере изменений американской политики", — сказала Супонина, комментируя последние заявления Макрона и Трампа.

Она отметила, что это также результат осознания Парижем и Вашингтоном того факта, что у них нет реальной альтернативы Асаду, по крайней мере на данном этапе.

Наступательная операция против ИГ* в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Наступательная операция против ИГ* в Сирии

Время покажет

Эксперт полагает, что, несмотря на заявления Макрона и Трампа, не следует забывать, что слова американского президента могут расходиться с делом.

Российский сапер во время разминирования Пальмиры. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Представитель Трампа: соглашение по перемирию в Сирии детально проработано
"Все это означает, что США и Франция попытаются в ближайшее время сохранить налаживающееся сотрудничество с Россией по Сирии, однако, на мой взгляд, не следует забывать о том, что Трамп еще в начале своего президентства и во время предвыборной кампании делал похожие заявления, несмотря на это в апреле этого года по его приказу были нанесены удары по правительственной базе в Сирии", — добавила собеседница агентства.

По ее мнению, ближайшие месяцы покажут, что стоит за новыми заявлениями Трампа.

"Полагаю, что и сейчас нет оснований полностью, доверять новым изменениями в политике Трампа по Сирии. Насколько он серьезен в намерениях сотрудничать с Россией и признать за правительством Сирии права на продолжение работы, покажут ближайшие месяцы. Нельзя полностью исключать, что по тем или иным причинам американский президент ухватится за какой-нибудь повод, чтобы вновь нанести очередные удары по Сирии", — отметила Елена Супонина.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев прокомментировал новые предложения США и Франции по Сирии
Ранее президенты России и США в результате двусторонних переговоров в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии
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