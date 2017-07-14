МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что предложение Франции и США о создании международной контактной группы, которая займется выработкой решений по послевоенному будущему Сирии, может быть дееспособным, если оно серьезно и не подрывает другие форматы, также он отметил, что Россия готова к любым конструктивным идеям.

На совместной пресс-конференции в Париже президент США Дональд Трамп заявил, что идет работа "над вторым перемирием в еще одной очень сложной части Сирии". Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Париж не настаивает на уходе президента САР Башара Асада. Также Франция и США предложили создать контактную группу, которая займётся составлением дорожной карты по будущему Сирии после конфликта. В нее должны войти постоянные члены СБ ООН, участие в переговорах должен принимать представитель президента Асада.

"Предложение лидеров Франции и США по итогам переговоров создать контактную группу для составления "дорожной карты" по будущему Сирии с участием постоянных членов Совета безопасности ООН, "заинтересованных участников из региона", а также представителя Дамаска может оказаться вполне дееспособным форматом для сотрудничества при двух важных условиях: что он не подрывает переговорные процессы в Женеве и Астане, и что все это всерьез", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что Россия готова к рассмотрению любых конструктивных идей, "когда они не оговариваются предварительными условиями, подрывающими политический процесс в суверенной стране и решающими за ее народ, кому именно им править". Также по мнению сенатора, заявление Макрона об отказе от требования отставки Асада говорит о желании Франции вернуться в мировую политику в качестве ключевого игрока.

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