Представитель Трампа заявил, что боевики больше не могут проникать в Сирию

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Иностранные боевики больше не могут проникать в Сирию для участия в боях на стороне группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.

"Иностранные боевики больше не прибывают в Сирию, а что касается тех, кто уже воюет в Сирии и Ираке, то мы серьезно работаем над тем, чтобы они оттуда не выбрались", — заявил Макгерк на пресс-конференции.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* в иракском Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению сирийского города Ракка, оплота ИГ*. В начале июля в коалиции сообщили, что "Сирийские демократические силы" прорвали оборону боевиков в старом городе.