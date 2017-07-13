Косачев ждет конкретных предложений западных стран по борьбе с ИГ* в Сирии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ожидает конкретных предложений западных стран по борьбе с терроризмом в Сирии, в том числе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*, чтобы не обсуждать такие инициативы в режиме пресс-конференций.

На совместной пресс-конференции в Париже президент США Дональд Трамп заявил, что идет работа "над вторым перемирием в еще одной очень сложной части Сирии". Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Париж не настаивает на уходе президента САР Башара Асада, а также высказался за включение в состав переговорщиков по урегулированию представителей ООН и правительства Сирии.

"Если США и Франция действительно готовы сосредоточиться на борьбе с терроризмом, а не на смене власти в Дамаске, да еще и под эгидой ООН и в сотрудничестве с правительством Сирии — это прекрасная и долгожданная новость", — сказал Косачев РИА Новости в четверг.

По его словам, "остается дождаться конкретных предложений в адрес всех заинтересованных сторон, чтобы не обсуждать подобного рода поворотные инициативы в режиме пресс-конференций".

Все детали должны оценивать специалисты, работающие в сфере антитеррора, подчеркнул Косачев.

* Террористическая организация, запрещена в России.