Слуцкий: позиция Франции и США по Сирии изменилась после встреч с Путиным

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Позиция Франции и США по Сирии изменилась благодаря двусторонним встречам с российский лидером Владимиром Путиным на G20, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с главой США Дональдом Трампом заявил ранее в четверг, что Париж больше не настаивает на уходе асада, ключевым в сирийском подходе Франции станет искоренение терроризма. Трамп сказал, что перемирие в Сирии стало возможным благодаря работе многих стран и идет работа над вторым перемирием.

"Надеюсь, такая смена мнения связана с приловом здравого смысла после известной встречи в Гамбурге", — ответил Слуцкий на соответствующий вопрос.

Первая личная встреча президентом России и США состоялась 7 июля в немецком Гамбурге, главы России и Франции встречались как во время визита российского лидера в Париж в 2017 году, так и на саммите G20.