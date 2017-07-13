Слуцкий: позиция Франции и США по Сирии изменилась после встреч с Путиным

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Позиция Франции и США по Сирии изменилась благодаря двусторонним встречам с российский лидером Владимиром Путиным на G20, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с главой США Дональдом Трампом заявил ранее в четверг, что Париж больше не настаивает на уходе асада, ключевым в сирийском подходе Франции станет искоренение терроризма. Трамп сказал, что перемирие в Сирии стало возможным благодаря работе многих стран и идет работа над вторым перемирием.
"Надеюсь, такая смена мнения связана с приловом здравого смысла после известной встречи в Гамбурге", — ответил Слуцкий на соответствующий вопрос.
Первая личная встреча президентом России и США состоялась 7 июля в немецком Гамбурге, главы России и Франции встречались как во время визита российского лидера в Париж в 2017 году, так и на саммите G20.
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