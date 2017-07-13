МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Появляется реальная возможность для объединения усилий правительственных войск САР, ВКС РФ и западной коалиции в борьбе с терроризмом в Сирии, процесс этот не быстрый, но он пошел, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров по итогам переговоров президентов Франции и США.

На совместной пресс-конференции в Париже президент США Дональд Трамп заявил, что идет работа "над вторым перемирием в еще одной очень сложной части Сирии". Французский лидер Эмануэль Макрон отметил, что Париж не настаивает на уходе президента САР Башара Асада, а также высказался за включение в состав переговорщиков по урегулированию представителей ООН и правительства Сирии.

"Я думаю, можно ожидать положительных результатов, появляются реальные возможности для объединения усилий правительственных войск САР, ВКС РФ и западной коалиции в борьбе с терроризмом в Сирии", — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что "процесс это не быстрый, но он пошел".

Парламентарий отметил, что Трамп ведет тонкую, прагматическую, политическую игру, разыгрывая сразу два сценария. "Внутри США он заявляет, что у него был жесткий разговор с российским лидером, настаивает на наказании РФ, вне границ Америки он говорит, показывает то, о чем он действительно договорился с Владимиром Путиным", — пояснил Джабаров.

Последнее заявление Трампа по Сирии Джабаров считает добрым знаком. "Если его поддержат европейские лидеры Меркель, Макрон, может быть, и Мэй, он укрепит позиции и в США, поскольку европейцы поймут, что в ином случае они останутся в одиночестве", — сказал Джабаров.

Говоря об изменении позиции Макрона, законодатель отметил, что на Западе поняли, что Асад — сильный политик. Кроме того, в регионе достаточно прочны и позиции Турции. Джабаров напомнил, что в последнее время США перестали упоминать о поддержке курдов.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации