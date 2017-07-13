Трамп заявил, что перемирие в Сирии возможно благодаря контактам с Россией

Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 13 июля 2017

Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 13 июля 2017

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Перемирие на юго-западе Сирии стало возможным благодаря контактам США и России, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"Это (перемирие) произошло благодаря контактам (с Россией)", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, которую в США транслировали ведущие новостные телеканалы.

Глава Белого дома отметил, что "перемирие продолжается почти пять дней". По словам Трампа, "для Сирии это очень большой срок".

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