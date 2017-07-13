Макрон заявил, что договорился с Трампом продолжать работу по Сирии и Ираку

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

МАКРОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ДОГОВОРИЛСЯ С ТРАМПОМ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ ПО СИРИИ И ИРАКУ, БУДЕТ СОЗДАНА КОНТАКТНАЯ ГРУППА ПО ЭТОМУ ДОСЬЕ