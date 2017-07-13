Посол Ирака в России: победа в Мосуле облегчит освобождение сирийской Ракки

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Победа над ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в иракском Мосуле облегчит освобождение от террористов сирийской Ракки, считает посол Ирака в Москве Хайдар аль-Азари.

"Наша победа в Мосуле сильно ослабила ИГ* в Сирии, и это должно значительно облегчить уничтожение этой организации там", — сказал иракский дипломат.

По его словам, второй по значимости город Ирака Мосул спустя три года после его захвата террористами, вернулся в лоно государства. "Искоренение ИГ* в Мосуле — сильный удар по этой организации", — сказал посол. Он также пообещал, что Ирак продолжит усилия по искоренению ИГ*.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет.

Американский генерал, командующий операцией против ИГ* Стивен Таунсенд в минувший вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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